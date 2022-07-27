МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Болгарская компания "Булгаргаз" намерена со следующего месяца поднять цены на поставляемый газ вдвое – на 54%, передает Болгарское национальное радио. Стоимость газа в Европе приблизилась к 2350 долларам за тысячу кубов

Таким образом в августе стоимость топлива за мегаватт-час должна составить 287 левов или около 150 долларов США.

Как уточняется, компания уже подала соответствующую заявку в болгарский регулятор, однако неизвестно, когда она будет рассмотрена.

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" прекратил поставки энергоресурса в страну из-за отказа рассчитываться в рублях.