2022-07-27T15:24:00+03:00
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2022-07-27T15:24:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220727/837623752.html
СМИ узнали о намерении "Булгаргаза" поднять цены на топливо в два раза
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Болгарская компания "Булгаргаз" намерена со следующего месяца поднять цены на поставляемый газ вдвое – на 54%, передает Болгарское национальное радио. Таким образом в августе... ПРАЙМ, 27.07.2022
новости, болгария, цены на газ, топливо, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Болгарская компания "Булгаргаз" намерена со следующего месяца поднять цены на поставляемый газ вдвое – на 54%, передает Болгарское национальное радио.
Таким образом в августе стоимость топлива за мегаватт-час должна составить 287 левов или около 150 долларов США.
Как уточняется, компания уже подала соответствующую заявку в болгарский регулятор, однако неизвестно, когда она будет рассмотрена.
Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" прекратил поставки энергоресурса в страну из-за отказа рассчитываться в рублях.