МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Эксперты: Европа отчаянно пытается спастись от роста цен на электричество

Решающим фактором на этом пути, по словам Емельянова, являются высокие цены на газ и уголь, которые продолжают расти на фоне противостояния Европы и России по поставкам. На долю ископаемого топлива в ЕС приходится около трети всей генерации. Остальные факторы менее значимы, считает эксперт. Отчасти сказываются последствия пандемии, общая динамика инфляции в еврозоне, а также проблемы зеленой энергетики, в частности, сокращение выработки ветровой энергии из-за умеренной погоды на континенте, отмечает он.

"Скорее всего, цены продолжат расти. Судя по котировкам фьючерсов, к концу сентября можно вполне увидеть еще +20% после аналогичного роста в июле. В зависимости от погоды рост может продолжаться осенью и зимой как минимум до декабря", — сказал Емельянов.

В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.