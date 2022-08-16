МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% к июню, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Число новостроек в США снизилось в июле хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 0,3%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 80,3% с пересмотренного показателя июня в 79,9%. Первоначальный показатель июня составлял 80%. Таким образом, загрузка в июле оказалась на 0,7 процентного пункта выше долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали ее роста только до 80,1%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.