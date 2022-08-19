Чистая прибыль Московской биржи выросла на 19% во втором квартале
Московская биржа нарастила чистую прибыль до 8,285 миллиарда рублей во втором квартале
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 8,285 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка.
"Показатель EBITDA вырос на 17,7%, до 11 382,1 миллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 19%, до 8 285,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Комиссионные доходы сократились на 18,8%, до 8,056 миллиарда рублей. Изменение во втором квартале обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, снижением цен в рублях на торгуемые активы, а также повышением процентных ставок, указывается там же.
https://1prime.ru/News/20220819/837833295.html
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