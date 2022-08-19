МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во втором квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 8,285 миллиарда рублей, сообщает торговая площадка. Российский рынок акций снижается на старте торгов пятницы

"Показатель EBITDA вырос на 17,7%, до 11 382,1 миллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 19%, до 8 285,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Комиссионные доходы сократились на 18,8%, до 8,056 миллиарда рублей. Изменение во втором квартале обусловлено сокращением объемов торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов, снижением цен в рублях на торгуемые активы, а также повышением процентных ставок, указывается там же.