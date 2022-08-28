МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В Минобороны России сообщили о том, что Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — отметили в ведомстве.

Также в МО РФ отметили, что всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы.

"В результате осколками были поражены линии трубопроводов", — говорится в сообщении.

Итогом второго обстрела стало падение одного снаряда в районе 6-го энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора.

"Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — рассказали в министерстве.

На данный момент персонал ведет контроль технического состояния атомной станции и обеспечивает ее работу. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.