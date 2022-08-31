МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Прощание с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым состоится в субботу, сообщил РИА Новости экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.

Отмечается, что похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище, подробностей пока нет.

Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между СССР и странами Запада.

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