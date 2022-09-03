МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на то, что на станции присутствовали представители МАГАТЭ. Об этом сообщило российское Министерство обороны. Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 5 сентября

"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — отмечается в сводке ведомства.

В ответ группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС уничтожила 20 катеров и лодок. Что же касается остальных, то они развернулись и ушли в направлении украинского берега. Затем российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как сообщается, были убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.

В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские силовики сорвали провокацию.