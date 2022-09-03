Минобороны сообщило о попытке украинских военных захватить ЗАЭС после приезда делегации МАГАТЭ
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Вчера вечером Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на то, что на станции присутствовали представители МАГАТЭ. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
"Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного", — отмечается в сводке ведомства.
В ответ группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС уничтожила 20 катеров и лодок. Что же касается остальных, то они развернулись и ушли в направлении украинского берега. Затем российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как сообщается, были убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Накануне на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов организации по ее территории и показали участки, как утверждается, пострадавшие при обстрелах. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил нарушение физической целостности объекта. Сейчас на АЭС продолжают работу два эксперта организации.
В день визита миссии ВСУ попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от станции, но российские силовики сорвали провокацию.
https://1prime.ru/News/20220903/837986296.html