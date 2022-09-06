Глава ФМБА Скворцова: специалисты агентства разработали вакцину против оспы обезьян
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования",- сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/News/20220906/838012909.html
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