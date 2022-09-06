ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали современную вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Инфекционист объяснил, что защищает Россию от оспы обезьян

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования",- сказала Скворцова на сессии Восточного экономического форума "Лекарственная безопасность — стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.