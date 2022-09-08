МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Новым монархом после смерти королевы немедленно становится принц Чарльз, сообщает телеканал Sky News. Умерла королева Елизавета II

"После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.