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Принц Чарльз немедленно становится новым монархом Великобритании
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Новым монархом после смерти королевы немедленно становится принц Чарльз, сообщает телеканал Sky News. "После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом", —... ПРАЙМ, 08.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Новым монархом после смерти королевы немедленно становится принц Чарльз, сообщает телеканал Sky News.
"После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.