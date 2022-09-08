МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Британии начался национальный траур по случаю смерти королевы Елизаветы, он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News. Принц Чарльз немедленно становится новым монархом Великобритании

"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", — говорится в сообщении телеканала

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.