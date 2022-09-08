2022-09-08T20:56:58+03:00
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Траур в Великобритании продлится 10 дней
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В Британии начался национальный траур по случаю смерти королевы Елизаветы, он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News. "Период национального траура начался, он продлится до... ПРАЙМ, 08.09.2022
новости, елизавета вторая, великобритания, принц чарльз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Британии начался национальный траур по случаю смерти королевы Елизаветы, он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News.
"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", — говорится в сообщении телеканала
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.