МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В Британии начался национальный траур по случаю смерти королевы Елизаветы, он продлится 10 дней, сообщает телеканал Sky News.

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"Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы", — говорится в сообщении телеканала

Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.