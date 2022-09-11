МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Макроном, обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля. Электроснабжение Запорожской области осуществляется штатно

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", — говорится в сообщении.

Президент России обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями", — говорится в сообщении.

Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона о предпринимаемых специалистами России мерах по обеспечению физической защиты Запорожской АЭС и подчеркнул необходимость воздействия на Киев, чтобы обстрелы были немедленно прекращены.

"Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены", — сообщили в Кремле.