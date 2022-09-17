АФИНЫ, 17 сен – ПРАЙМ. Любой конфликт между Грецией и Турцией может привести к развалу НАТО, хотя сейчас такое развитие событий представляется маловероятным, несмотря даже на очередное обострение в отношениях двух стран, заявил профессор Университета Пантеон, аналитик-тюрколог Димитрис Стафакопулос в беседе с РИА Новости.

Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по сообщениям Анкары, во время выполнения турецкими истребителями F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем самолеты были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО. СМИ: Турция выступает за развитие прямых торговых отношений с Арменией



Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".



"Пока что Турция больше говорит и меньше делает. Но это не должно успокаивать нас. Я предполагаю, что вооруженного конфликта не произойдет, поскольку Греция к такому готова и не допустит чего-то подобного, но также потому, что даже небольшой конфликт с Грецией может привести к кризисной ситуации, к развалу НАТО, из-за того, что два государства-члена столкнутся друг с другом. Это стало бы огромной проблемой для альянса в то время, когда он стремится к расширению из-за напряженности между Украиной и Россией", — считает Стафакопулос.



По его словам, с большей вероятностью НАТО "подергает за уши обе страны" и попросит разобраться друг с другом.



"Чего я боюсь, так это того, что "разобраться между собой" фактически будет означать, что Греция, у которой есть законные права, фактически поладит с нарушителем, — Турцией. Агрессора мы сделаем нашим равноправным собеседником с подачи наших общих "союзников" по НАТО. Для меня это будет поражением, которое мы уже потерпели в вопросе, касающемся Северной Македонии. Этой стране, без угроз с ее стороны, мы передали свое национальное название. Турция в этом действии увидела слабость Греции, Греция проявила себя как послушный ребенок союзников, который делает то, что Америка и Германия ей говорят. Раз Греция уступила маленькой стране, размером с Пелопоннес, разве она не уступит большой Турции? Так думает президент Эрдоган", — подчеркивает эксперт.



По мнению Стафакопулоса, сложившаяся на Украине ситуация показала турецкому лидеру слабость Запада в области продовольственной автономии и энергетики, а также обнажила демографический спад в Европе. В это же время, по его словам, Турция медленно разворачивается в сторону Евразии, которую она считает своей естественной территорией, обладая при этом потенциалом в части продовольствия, энергии и переживая демографический рост. Эрдоган считает, что Турция будет развиваться и выживет в сложившейся ситуации, в отличие от западного мира, в том числе греков, которые через 30-40 лет исчезнут по практическим причинам, из-за нехватки еды, энергии и демографического кризиса.



"Так что у Эрдогана нет причин вести вооруженную войну с Грецией, он считает, что мы падем, как спелый плод, как когда-то пала Византия после 400 лет осады", — резюмировал аналитик-тюрколог.