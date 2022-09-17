МИНСК, 17 сен – ПРАЙМ. Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины.



"США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть, Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", — сообщил Лукашенко в своем выступлении на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.



Он добавил, что во всех этих действиях присутствует и еще одна цель – Европа. "Америка является единственной страной – выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина – завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах", — заявил политик.