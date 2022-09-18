КИШИНЕВ, 18 сен — ПРАЙМ. Около 45 тысяч человек собрались на протест в столице Молдавии, чтобы потребовать отставки президента, правительства и парламента, а многих участников акции не пустили в Кишинев, заявил РИА Новости один из организаторов, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко. В Молдавии готовятся к массовому антиправительственному протесту

Оппозиционная партия "Шор" проводит в воскресенье в центре Кишинева акцию протеста, чтобы добиться отставки президента Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов. Организаторы заявили о намерении установить палатки и сделать акцию бессрочной.

"Было заявлено порядка 50 тысяч участников, по информации на эту минуту у меня есть цифра в 44 720 человек. Хочу сказать, что многие автобусы были остановлены, их развернули назад, сотрудники полиции пытались сорвать наше мероприятие", — уточнил Клименко.

По его словам, цель протестующих — это отставка президента, правительства и парламента, а также проведение досрочных выборов, чтобы новая власть позаботилась о решении проблем народа.

Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Манифестанты с флагами Молдавии скандируют требования досрочных выборов и отставки Санду, лозунги "Долой власть", "Меняем Санду на дрова", "Нет политическому преследованию оппозиции", "Мы хотим жить", "Не уничтожайте страну".

Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае на фоне беспрецедентного увеличения цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывая на рекордную за последние два десятка лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют также и за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.