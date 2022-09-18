ТОКИО, 18 сен — ПРАЙМ. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до рекордно низкого уровня и не превышает 30%, следует из результатов опроса общественного мнения, обнародованного газетой "Майнити". В Японии впервые допустили валютные интервенции из-за низкого курса иены

Так, в поддержку правительства высказались лишь 29% опрошенных, что на 7 процентных пунктов ниже результатов опроса. проведенного месяцем ранее. Недовольство выразили 64% респондентов, что на 10 процентных пунктов выше результатов августовского опроса газеты.

Одной из главных причин недовольства стали связи политиков из правящей Либерально-демократической партии с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". Внимание общественности приковано к ней после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля. Нападавший в ходе допросов заявил, что мотивом его поступка стали якобы имевшиеся связи экс-премьера с этой организацией, ставшей причиной финансового краха семьи преступника, поскольку мать убийцы передала "Церкви объединения" 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.

Кроме того, респонденты отметили недостаточные действия властей на фоне растущей инфляции и проведение государственных похорон Абэ, решение о которых было принято кабинетом министров без участия парламента.

В опросе, проводившемся 17 и 18 сентября путем рассылки коротких сообщений, приняли участие 422 человека.