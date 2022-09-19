МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ростуризм вместе с министерством иностранных дел России преступили к перезапуску единой электронной визы для граждан 52 стран, сообщила глава туристического ведомства Зарина Догузова. Ростуризм предложил создать программу по развитию морских курортов в России

МИД РФ планирует к концу года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для 52 стран и откроет специальный сайт для оформления иностранным гражданам единых электронных виз, чтобы защититься от DDoS-атак, сообщил ранее в понедельник департамент информации и печати ведомства.

"Вместе с коллегами из МИД работаем над перезапуском единой электронной визы для граждан 52 стран. Важно, что на повестке обсуждения — именно 52 страны, как изначально и планировалось", — написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что несмотря на то, что среди этих стран есть и те, чьи правительства предпринимают недружественные действия в отношении нашей страны, мы вместе с МИДом выступаем за незеркальный подход. То есть ждём и рады туристам из всех европейских стран — пусть знакомятся с нашей прекрасной страной и оставляют деньги в экономике нашей страны", — добавила она.

Догузова также напомнила, что такой подход, основанный на экономической и гуманитарной целесообразности, предложенный Ростуризмом, поддержан президентом России Владимиром Путиным на прошедшем во Владивостоке экономическом форуме.