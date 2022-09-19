МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Globaltrans, один из крупнейших российских железнодорожных операторов, не исключает возможность сделок M&A (слияний и поглощений), сообщил финансовый директор компании Александр Шенец. Чистая прибыль Globaltrans выросла в 2021 году на 24%

"В текущей ситуации мы продолжим погашать текущую задолженность перед банками и будем поддерживать высокий уровень денежных остатков на наших счетах. Мы не исключаем покупку вагонов, мы не исключаем какие-то какие-то сделки M&A, в том случае, если будут на рынке появляться какие-то привлекательные возможности. Хочу отметить, что мы видим перспективу в общем-то как на рынке полувагонов, так и на рынке цистерн. Ну и с точки зрения новых вагонов, могу сказать, что, в принципе мы смотрим и на новые, и на б/у", — сказал он во ходе онлайн-конференции.

Говоря о программе обратного выкупа глобальных депозитарных расписок Globaltrans, Шенец отметил, что компании пока сложно ее технически реализовать.

"Есть у нас программа выкупа акций в объеме до 10% от акционерного капитала. Должен сказать, что на текущий момент нам технически сложно её реализовывать в силу различных ограничений. Что хотел бы отметить в этой связи — у нас принято решение о погашении ранее выкупленных казначейских акций в сумме 0,24% от акционерного капитала, что позитивно скажется на стоимости компании", — рассказал топ-менеджер.

GDR Globaltrans, до этого обращавшиеся на Лондонской бирже, с конца октября 2020 года начали торговаться на Московской бирже. В начале июля 2020 года Globaltrans объявил о запуске программы buy back, планируя в течение года с момента внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 12 мая 2020 года, выкупить GDR объемом, не превышающим 5% уставного капитала компании.

В конце апреля текущего года компания сообщила, что акционеры железнодорожного оператора приняли решение начать новую программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок в объеме до 10% капитала группы.

Globaltrans занимается перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов и является одним из крупнейших российских железнодорожных операторов.