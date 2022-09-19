ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал "жизненно важным" сохранение продуктовой сделки, которая позволяет экспорт сельскохозяйственной продукции из черноморских портов. Путин и Эрдоган обсудят эффективность "продуктовой сделки"

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

"Жизненно важно, чтобы мы сохранили это соглашение, чтобы суда продолжали идти даже в то время, как мы, конечно, работаем над прекращением российской агрессии", — сказал Блинкен на встрече с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими.

По его словам, сделка позволила улучшить продовольственную ситуацию в мире. Блинкен отметил, что одно из судов, вышедшее из порта Одессы, направляется в Йемен.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.