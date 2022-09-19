МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна", Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании. В РЗС попросили Путина ввести квоту на экспорт подсолнечного масла

"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", — говорится в заявлении компании.

В пресс-релизе исполнительный директор Bunge Грег Хекман (Greg Heckman) благодарит команду компании за то, что она продолжала "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях", а также выражает уверенность в том, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом в агропромышленном бизнесе, команда продолжит удовлетворять потребности покупателей.

Bunge — американская агропромышленная компания, мировой лидер по переработке масличных культур и производству растительного масла. Как следует из пресс-релиза, штат Bunge составляет около 23 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.

В Воронежской области завод Bunge работал с 2008 года — суммарные инвестиции в него составили 130 миллионов долларов. Завод производил подсолнечное масло марки "Олейна", оливковое масло "IDEAL" и прочие продукты из масличных культур.