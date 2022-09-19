ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний в список воздушных судов, нарушающих санкции против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США.

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США расширили антироссийские санкции

"Используя коммерчески доступную информацию, министерство торговли идентифицировало Boeing 747 авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air, перевозящие в Россию грузы, включая электронные устройства, в нарушение правил экспортного контроля США в отношении России", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о трех воздушных судах.

С учетом последнего решения американского минторга, общее число самолетов, внесенных в список нарушающих правила экспортного контроля США, достигло 183 судов.

"Три иранские авиакомпании, выявленные в понедельник, уже подпадают под ряд ограничений правительства США", — указано в сообщении.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.