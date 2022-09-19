ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний в список воздушных судов, нарушающих санкции против России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США. США расширили антироссийские санкции

"Используя коммерчески доступную информацию, министерство торговли идентифицировало Boeing 747 авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air, перевозящие в Россию грузы, включая электронные устройства, в нарушение правил экспортного контроля США в отношении России", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о трех воздушных судах.

С учетом последнего решения американского минторга, общее число самолетов, внесенных в список нарушающих правила экспортного контроля США, достигло 183 судов.

"Три иранские авиакомпании, выявленные в понедельник, уже подпадают под ряд ограничений правительства США", — указано в сообщении.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.