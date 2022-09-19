Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в часовне Виндзорского замка
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает агентство Press Association со ссылкой на Букингемский дворец.
Около 21.30 мск состоялась частная погребальная церемония, на которой присутствовали только король и члены монаршей семьи. Елизавета II была похоронена вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, в мемориальной часовне короля Георга VI. В том же месте покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Королева Елизавета II, взошедшая на британский престол более 70 лет назад, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее сын принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.
https://1prime.ru/News/20220919/838173413.html
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