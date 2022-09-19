МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает агентство Press Association со ссылкой на Букингемский дворец. Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков

Около 21.30 мск состоялась частная погребальная церемония, на которой присутствовали только король и члены монаршей семьи. Елизавета II была похоронена вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, в мемориальной часовне короля Георга VI. В том же месте покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

Королева Елизавета II, взошедшая на британский престол более 70 лет назад, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее сын принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.