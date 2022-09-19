МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Королеву Великобритании Елизавету II похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает агентство Press Association со ссылкой на Букингемский дворец.

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Около 21.30 мск состоялась частная погребальная церемония, на которой присутствовали только король и члены монаршей семьи. Елизавета II была похоронена вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, в мемориальной часовне короля Георга VI. В том же месте покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

Королева Елизавета II, взошедшая на британский престол более 70 лет назад, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее сын принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.