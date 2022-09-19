МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Сухогруз Seaguardian с зерном с Украины прибыл в порт Картахены в Испании, согласно информации портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

"Судно в настоящее время находится в порту Картахена, после 12-дневного пути", — говорится на сайте.

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки. Планировалось, что сухогруз Seaguardian повезет из украинского Южного в испанскую Картахену 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.