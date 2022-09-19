Судно Seaguardian с украинским зерном прибыло в порт испанской Картахены
Сухогруз Seaguardian с украинским зерном прибыл в порт испанского города Картахена
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Сухогруз Seaguardian с зерном с Украины прибыл в порт Картахены в Испании, согласно информации портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
"Судно в настоящее время находится в порту Картахена, после 12-дневного пути", — говорится на сайте.
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход 7 сентября пяти судам с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки. Планировалось, что сухогруз Seaguardian повезет из украинского Южного в испанскую Картахену 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://1prime.ru/News/20220919/838173538.html
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