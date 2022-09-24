МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил предоставить отсрочку от частичной мобилизации категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте, в частности, соцработникам. Минцифры готовит лист специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

"Отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности", — говорится в заявлении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.

Глава СПЧ направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и попросил урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией.

Также Фадеев обратил внимание министра на то, что в категорию имеющих отсрочку законодательно не попадают родители и опекуны детей с инвалидностью или людей с тяжелыми заболеваниями.

"Другой серьезной проблемой… является наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в "серой зоне" законодательства (родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного лица или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход)", — рассказал Фадеев.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.