МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Telegram по требованию Apple заблокировал на iPhone и iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, нарушающих правила Apple, общей численностью в 80 тысяч подписчиков, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Telegram удалил все неактивные адреса каналов

"Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров также добавил, что еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения, что они нарушают правила Apple.

Дуров напомнил, что администраторы каналов должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы нарушения не повторялись, иначе их каналы будут заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.

"Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение, точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений", — пояснил он.

Дуров добавил, что в пятницу был удален русскоязычный канал, нарушающий правила Apple. До этого модераторы Telegram скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, добавив туда скриншот полученного ими предупреждения.

"Так поступать никогда не стоит – правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала", — добавил Дуров.