МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на судостроительство, сообщается на сайте правительства. Медведев: Современный пассажирский флот нужно создать на Волге

"Правительство выделило 15 миллиардов рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства пойдут на закладку и начальный этап создания трех круизных судов проекта "Карелия", каждое из которых сможет вместить до 200 пассажиров, и четырех сухогрузов-контейнеровозов.

После завершения строительства АО "Государственная транспортная лизинговая компания" передаст суда крупным российским компаниям в аренду на льготных условиях. Принятое решение позволит нарастить объемы грузовых и пассажирских перевозок и обновить флотилию страны.

Грузовые суда планируется спустить на воду в 2025 году, а пассажирские – в 2026-м. При этом общий объем финансирования, необходимого для их создания, составляет почти 22 миллиарда рублей.