"Правительство выделило 15 миллиардов рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Средства пойдут на закладку и начальный этап создания трех круизных судов проекта "Карелия", каждое из которых сможет вместить до 200 пассажиров, и четырех сухогрузов-контейнеровозов.
После завершения строительства АО "Государственная транспортная лизинговая компания" передаст суда крупным российским компаниям в аренду на льготных условиях. Принятое решение позволит нарастить объемы грузовых и пассажирских перевозок и обновить флотилию страны.
Грузовые суда планируется спустить на воду в 2025 году, а пассажирские – в 2026-м. При этом общий объем финансирования, необходимого для их создания, составляет почти 22 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/News/20220924/838239563.html
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