ЛУГАНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам второго дня составила 21,97%, всего 45,86%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко. В ДНР и ЛНР начались референдумы о вступлении в состав России

"Итого явка по республике составила 45,86%", — сказала Кравченко журналистам.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.