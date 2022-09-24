Явка на референдуме в ЛНР по итогам двух дней составила 45,86%
В ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме за два дня составила 45,86%
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ЛУГАНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам второго дня составила 21,97%, всего 45,86%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Итого явка по республике составила 45,86%", — сказала Кравченко журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://1prime.ru/News/20220924/838239664.html
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