КАЛИНИНГРАД, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Калининградской области 5,5 миллиарда рублей на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в связи с ограничениями транзита и приостановкой по этой причине работы предприятий, сообщил губернатор Антон Алиханов. Правительство просубсидирует морские перевозки в Калининград

"Речь идет о поддержке 58 инвестиционных проектов в сферах: промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, судостроения, туризма", — сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что дополнительные бюджетные вложения помогут "создать в регионе более 1,1 тыс. рабочих мест, а объём привлечённых инвестиций составит 6,8 млрд рублей".

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.