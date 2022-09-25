МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило тариф страхового взноса на обязательное медстрахование неработающего населения, сообщается на сайте кабмина. Правительство изменило правила субсидирования производства газовых турбин

"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О размере и порядке расчёта тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на изменение порядка расчета коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в целях определения тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.