Правительство одобрило тариф взноса на медстрахование неработающих россиян
Правительство одобрило тариф страхового взноса на обязательное медстрахование неработающих граждан
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило тариф страхового взноса на обязательное медстрахование неработающего населения, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О размере и порядке расчёта тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в части определения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на изменение порядка расчета коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в целях определения тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
https://1prime.ru/News/20220925/838242179.html
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