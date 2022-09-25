ЛУГАНСК, 25 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам третьего дня составила 21,97%, заявила в воскресенье журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко. В ЛНР объявят итоги референдума к вечеру 28 сентября

Ранее Кравченко заявила, что в ЛНР по итогам трех дней проголосовали более 1 миллиона человек, явка составила 76,09%.

"У меня дрожит сердце, но это (эти цифры — ред.) говорит о том, что референдум состоялся", — сказала Кравченко.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.