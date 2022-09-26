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Песков не подтвердил информацию об обращении Путина к Федеральному собранию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовящемся выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием 30 сентября. "Нет, не могу", —... ПРАЙМ, 26.09.2022
новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное собрание
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовящемся выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием 30 сентября.
"Нет, не могу", — сказал Песков журналистам отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник РИА Новости в российском парламенте допустил возможность выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 30 сентября.