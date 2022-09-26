МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о готовящемся выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием 30 сентября. В Кремле опровергли слухи о закрытии границ из-за частичной мобилизации

"Нет, не могу", — сказал Песков журналистам отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник РИА Новости в российском парламенте допустил возможность выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 30 сентября.