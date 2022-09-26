МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Управление комиссара Великобритании по вопросам информации (Information Commissioner's Office) может оштрафовать социальную сеть TikTok на 27 млн фунтов после выявления нарушения закона Великобритании о защите данных детей, говорится в заявлении на сайте регулятора. TikTok грозит штраф до четырех миллионов рублей

"TikTok грозит штраф в размере 27 миллионов фунтов стерлингов после того, как расследование ICO показало, что компания могла нарушить закон о защите данных Великобритании, не обеспечив защиту конфиденциальности детей во время использования (ими) платформы TikTok", — сказано в документе.

Управление направило TikTok Inc и TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok") предварительное уведомление о намерении наложить штраф, отмечается в заявлении. Согласно документу, расследование ICO выявило, что соцсеть TikTok могла обрабатывать данные детей в возрасте до 13 лет без согласия родителей, обрабатывать особую категорию данных без законных оснований и предоставлять своим пользователям информацию в непрозрачной форме. Однако, как отмечается в заявлении, уведомление носит предварительный характер, и окончательное решение будет приниматься после рассмотрений заявлений от TikTok.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.