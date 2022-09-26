МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Эксперт рассказал о последствиях отказа Швейцарии от налогового обмена

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республики своих обязательств по соглашению между Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года постановляю:…приостановить действие соглашения…", — говорится в тексте документа.

Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.

Также Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.