Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией
Путин подписал указ о приостановке действия налогового соглашения с Латвией
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республики своих обязательств по соглашению между Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года постановляю:…приостановить действие соглашения…", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что соглашение должно быть приостановлено до устранения Латвией допущенных ею нарушений обязательств или до прекращения его действия.
Также Путин поручил правительству внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия соглашения.
https://1prime.ru/News/20220926/838252543.html
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