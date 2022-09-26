МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В ЕС обсуждают запрет на некоторые виды стальной продукции в рамках санкций против РФ, передает агентство Bloomberg. СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против еще четырех российских банков

По данным агентства, среди мер, которые обсуждают в ЕС — введение лимита цен на российскую нефть. Однако эта мера пока не имеет единогласной поддержки, из-за чего решение о введение потолка цен может быть отложено, сообщило агентство.

"Другие меры, которые обсуждаются, включают импортный контроль на алмазы и запрет на некоторую стальную продукцию", — говорится в сообщении агентства.

Помимо этого, как отмечает Bloomberg, обсуждается также предложение об ограничении экспорта в Россию электронных компонентов, используемых в оружии.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.