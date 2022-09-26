МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ делают всё возможное, чтобы запустить новую волну аккредитации IT-компаний в течение недели-двух, заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли. Минцифры предложило упростить условия выдачи льготных кредитов IT-компаниям

"Делаем все возможное, чтобы заново запустить аккредитацию IT-компаний в течение недели-двух", — сказал Шадаев.

В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что Минцифры уже разработало проект постановления о новом порядке аккредитаций IT-компаний, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ, а возобновление аккредитации начнется не позднее ноября.

В конце августа Шадаев в кулуарах форума "Цифровая эволюция" заявил, что Минцифры рассчитывает ввести новые правила аккредитации IT-компаний до середины сентября, подтверждать ее нужно будет раз в год. Помимо этого, госкомпании и их "дочки" будут включаться в реестр, но не будут получать налоговые льготы.

Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компаний нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.