МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина приложений App Store, в Google Play приложение по-прежнему доступно, передаёт корреспондент РИА Новости. Приложение для банковских операций ВТБ на IOS стало недоступно в App Store

Приложение не находится по поиску.

РИА Новости направило запрос "ВКонтакте" и Apple.