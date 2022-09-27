БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Совет министров стран Евросоюза по внутреннему рынку и промышленности обсудит 29 сентября предложенную ранее Еврокомиссией схему поддержания свободы перемещения товаров, услуг и людей внутри единого рынка ЕС в случае кризисов, говорится в материалах ко встрече. Венгерские власти заявили о провале санкционной стратегии ЕС

"Министры проведут открытые дебаты по предложению о чрезвычайном инструменте для единого рынка (SMEI), которое Европейская комиссия представила 19 сентября 2022 года", — говорится в них.

Это предложение ЕК подверглось критике со стороны Европейской конфедерации профсоюзов, в которой считают, что его реализация угрожает праву на забастовки в ЕС. В Еврокомиссии отмечали, что право на забастовку является фундаментальным правом в Евросоюзе, и предложенный чрезвычайный инструмент для абсолютно не мешает этому праву, сообщала сама конфедерация.

ЕК отмечала, что SMEI — система антикризисного управления, которая направлена на сохранение свободного перемещения товаров, услуг и людей, а также наличия основных товаров и услуг в случае будущих чрезвычайных ситуаций.

В разгар пандемии односторонние действия стран Евросоюза приводили к фрагментации единого рынка, лишь усугубляя кризис, писала ЕК. Для устранения возможных перекормов на едином рынке в будущем в случае кризисов, ЕК предлагает создать "архитектуру антикризисного управления" для единого рынка ЕС для мониторинга ситуации и координации ответных действий. Эта архитектура может включать в себя несколько режимов, в том числе, финальный — чрезвычайная ситуация.

Этот последний режим может быть активирован Советом стран ЕС в случае кризиса, который имеет "широкое влияние" на единый рынок союза. При активации чрезвычайного режима свободное передвижение на едином рынке ЕС будет поддерживаться за счет "черного списка" запрещенных ограничений. Кроме того, Еврокомиссия предлагает закрепить за собой право в определённых ситуация требовать от компаний в ЕС принимать в приоритетном порядке заказы на товары, связанные с кризисом.

Теперь предложения Еврокомиссии должны обсудить и согласовать Европарламент и Совет стран ЕС, которые могут вносить в них поправки или даже отклонить.