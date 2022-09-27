МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова Борнхольм, и примерно в 100 километрах от утечки на одной из ниток "Северного потока — 2", произошедшей на юго-востоке от этого острова, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic. Польский премьер назвал проблемы на "Северных потоках" саботажем

Так, согласно данным портала, в радиусе 10 километров от места происшествия на "Северном потоке — 2" находятся: грузовое судно Helga государства Антигуа и Барбуда, а также контейнеровоз Elbsprinter под флагом Кипра. Кроме того, примерно в 30 километрах находится 143-метровый военный корабль Германии F219 (вероятно, фрегат военно-морских сил Германии типа Sachsen), направляющийся на Север. В аналогичной близи от утечек на "Северном потоке" через онлайн карту кораблей не наблюдается.

Ближайший к ЧП на "Северных потоках" российский корабль — грузовое судно "Терский берег" — находится в более чем 90 километрах от ЧП на "Северном потоке" и в примерно 100 километрах от ЧП на "Северном потоке — 2", также следует из данных портала.

Всего вблизи острова Борнхольм, расположенного близ берегов Польши и Швеции, находятся несколько десятков судов, большинство из них — датские.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.