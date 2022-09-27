ЦЮРИХ, 27 сен — ПРАЙМ. Посольство России в Дании рассчитывает, что инцидент с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" будет всестороннее расследован, в дипмиссии подчеркнули, что результаты должны быть преданы гласности. Норвегия усилила меры безопасности на шельфе после ЧП на "Северных потоках"

"Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всесторонне расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты такого расследования должны быть преданы гласности", — говорится в заявлении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Вывод из строя "Северных потоков" создает риски для перспектив их возможного использования для энергоснабжения европейской промышленности, особенно в начале отопительного сезона, говорится в заявлении посольства России в Дании.

"По сообщениям компании Nord Stream AG, 26 сентября в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировано резкое падение давления, разрушена герметичность трех газопроводных веток, произошел выброс газа. Вывод из строя этой газотранспортной системы создает риски для перспектив ее возможного использования в интересах устойчивого энергоснабжения европейской промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, особенно в условиях начала отопительного сезона", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.