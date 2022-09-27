Посольство России в Дании: инцидент должен быть всесторонне расследован
ЦЮРИХ, 27 сен — ПРАЙМ. Посольство России в Дании рассчитывает, что инцидент с утечкой газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" будет всестороннее расследован, в дипмиссии подчеркнули, что результаты должны быть преданы гласности.
"Посольство исходит из того, что данное происшествие будет всесторонне расследовано компетентными властями с привлечением всех необходимых для этого сил и средств. Результаты такого расследования должны быть преданы гласности", — говорится в заявлении в Telegram-канале российской дипмиссии.
Вывод из строя "Северных потоков" создает риски для перспектив их возможного использования для энергоснабжения европейской промышленности, особенно в начале отопительного сезона, говорится в заявлении посольства России в Дании.
"По сообщениям компании Nord Stream AG, 26 сентября в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" зафиксировано резкое падение давления, разрушена герметичность трех газопроводных веток, произошел выброс газа. Вывод из строя этой газотранспортной системы создает риски для перспектив ее возможного использования в интересах устойчивого энергоснабжения европейской промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, особенно в условиях начала отопительного сезона", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
https://1prime.ru/News/20220927/838272318.html