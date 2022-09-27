МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Падение давления на обеих нитках "Северного потока" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями, их местоположения определены — они находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании и Швеции соответственно, сообщил оператор Nord Stream AG. На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления

"Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода "Северный поток 1" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями", — говорится в сообщении компании.

Nord Stream AG сообщает, что немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны.

"Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно", — добавляет оператор.

Сроки возобновления работы "Северного потока" в настоящее время оценить невозможно, задействованы все ресурсы для оценки ущерба, заявил оператор газопровода Nord Stream AG.

"Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно", — говорится в сообщении компании.

Причины инцидента будут установлены в результате расследования, заключает Nord Stream AG.