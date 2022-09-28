МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Великобритании достигла рекордных уровней, передает телеканал Sky News со ссылкой на отчет Британского консорциума предприятий розничной торговли. СМИ: банки Великобритании перестали выдавать ипотеку после падения фунта

Согласно данным, цены на продовольственные товары в стране увеличились в годовом выражении на 10,6 процента по сравнению с 9,3 в августе.

Отмечается, что свежие продукты подорожали на 12,1 процента, а продукты долгосрочного хранения (макароны, консервы) — на максимальные за всю историю наблюдений 8,6 процента.

"Компании розничной торговли борются с огромными затратами из-за падения фунта, растущих счетов за электроэнергию и мировых цен на сырьевые товары, высоких транспортных расходов, сложной ситуации на рынке труда и совокупного бремени навязанных правительством расходов", — передает телеканал слова исполнительного директора BRC Хелены Дикинсон.

На прошлой неделе Банка Англии ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%. Британский ЦБ сообщил, что пик годовой инфляции в стране в 2022 году придется на октябрь и составит чуть ниже 11%.