Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий
В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
https://1prime.ru/News/20220930/838311521.html
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В Кремле проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.
https://1prime.ru/News/20220930/838311521.html
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