МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Престиж среднего профессионального образования вырос за последнее время, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Минпросвещения отметили важность среднего профобразования для экономики

"Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию колледжей и техникумов, формирование современных стандартов подготовки квалифицированных кадров. Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей", — сказано в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства. Он также отметил, что в РФ праздник отмечается на государственном уровне впервые.

"Дорогие преподаватели, мастера, студенты и выпускники! Именно от вас, ваших усилий, опыта, профессионализма во многом зависит, сможет ли наша система среднего профобразования достойно отвечать вызовам времени, обеспечить подготовку специалистов на должном уровне", — сказал российский лидер.

День среднего профессионального образования в России введен 2 октября указом президента России. Праздничные мероприятия начались 28 сентября и продлятся в течение нескольких дней.