МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса и главу комитета ГД по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав РФ. Путин: день подписания договоров о присоединении регионов исторический

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

"Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Александровича и председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики"… "Луганской Народной Республики"… "Запорожской области"… Херсонской области", — говорится в документе.