Представители США и Украины обсудили поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС
Советник Байдена обсудил с главой офиса Зеленского поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС
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ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы.
Стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221002/838330777.html
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