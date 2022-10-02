ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщает пресс-служба Белого дома. Глава МАГАТЭ обсудил с главой Минэнерго США защитную зону вокруг ЗАЭС

"Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Стороны обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, говорится в сообщении.