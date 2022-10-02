Власти Новой Зеландии сообщили о возможности введения новых санкций
Власти Новой Зеландии сообщили о возможности введения новых санкций против России
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России.
"Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги, вот что мы на данным момент рассматриваем", — отметила она в эфире радио RNZ.
Премьер в течение двух недель ожидает получить от властей совета по поводу ужесточения санкций.
Ардерн также не исключила усиления военной поддержки Киева.
https://1prime.ru/News/20221002/838330869.html
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