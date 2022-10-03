МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Норникель" рассматривает возможность создания собственного флота для осуществления экспортных поставок, сообщил журналистам директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов. "Норникель" провел испытания дрона для диагностики ЛЭП

"Мы как компания всерьез задумываемся о формировании собственного экспортного флота, который позволил бы гарантированно обеспечить вывоз продукции. Если Европа будет для нас закрыта, смотрим на порты северной Африки. В августе сделали пробный рейс в марокканский порт Танжер", — отметил он.

В сентябре глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что "Норникель" за семь месяцев 2022 года поставил половину своей продукции на европейский рынок, но готов менять географию поставок, если это потребуется.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%). В прошлом полугодии "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов.

В первом полугодии "Норникель" увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн, а выпуск платины увеличился на 1%, до 321 тысячи унций.