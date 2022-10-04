МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Госдума усилила контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве

Документ расширяет круг российских хозяйственных обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов подлежит предварительному согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Закон вводит госконтроль в соответствии с требованиями закона об иностранных инвестициях в отношении компаний, которые не только добывают водные биоресурсы, но и осуществляют иные производственные процессы в сфере рыболовства. Это, например, может быть приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка улова; производство на рыбопромысловых судах продукции из выловленных биоресурсов или выгрузка их в живом, свежем или охлажденном виде.

При этом иностранные инвесторы или группы лиц, в которые они входят, имеющие право распоряжаться от 5% до 25% акций (долей) такого российского юрлица, должны будут сообщить об этом ФАС. А те из них, кто владеет не менее 25%, будут обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего участия до уровня менее 25%.

Непредставление ходатайства или неснижение доли до этого уровня будет основанием для лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юрлица.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом иностранным инвесторам и группам лиц, в которые они входят, предоставляется 365 дней для того, чтобы выполнить данные требования.