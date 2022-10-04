МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится в заявлении Бюро экономической безопасности Украины, опубликованном на сайте кабмина. Швейцария не поддержит идею о передаче российских активов Украине

"Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов) и другие", — отмечается в заявлении.

Также заявлено, что недавно Бюро экономической безопасности Украины согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Белоруссией, рекомендованных к включению в санкционные списки.