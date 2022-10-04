МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий относить географические указания к объектам интеллектуальной собственности, что даст возможность защитить права их правообладателей. Кабмин одобрил расширение круга правообладателей товарных знаков

Под географическим указанием понимается обозначение, идентифицирующее товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Законопроект, внесенный группой депутатов, дает возможность включать географические указания по заявлениям их правообладателей в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Сейчас в этот реестр по заявлению правообладателей могут включаться объекты авторских и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товаров. При нарушении прав правообладателя таможенные органы вправе приостанавливать срок выпуска товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собственности, в том числе без заявления правообладателя.

Принятие закона позволит применять аналогичные меры защиты и при нарушении прав правообладателей географических указаний.