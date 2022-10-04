Госдума в первом чтении защитила правообладателей географических указаний
Госдума в первом чтении приравняла географические указания к интеллектуальной собственности
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий относить географические указания к объектам интеллектуальной собственности, что даст возможность защитить права их правообладателей.
Под географическим указанием понимается обозначение, идентифицирующее товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением.
Законопроект, внесенный группой депутатов, дает возможность включать географические указания по заявлениям их правообладателей в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Сейчас в этот реестр по заявлению правообладателей могут включаться объекты авторских и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товаров. При нарушении прав правообладателя таможенные органы вправе приостанавливать срок выпуска товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собственности, в том числе без заявления правообладателя.
Принятие закона позволит применять аналогичные меры защиты и при нарушении прав правообладателей географических указаний.
https://1prime.ru/News/20221004/838354163.html
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