ВАРШАВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что его страна вскоре станет членом "Большой двадцатки" (G20). Саммит G20 в Индии пройдет в сентябре 2023 года

"За семь лет (партия "Право и справедливость пришла к власти в Польше в 2015 году — ред.) нам удалось достигнуть очень много. И принимали мы саммит НАТО в Польше, и были мы членом Совета безопасности ООН — не постоянным, но были, и сейчас мы имеем присутствие союзников в Польше в рамках Североатлантического альянса, и расширили дипломатическое присутствие, создавая площадки там, где их ранее не было, там, где они были ликвидированы предыдущими правительствами… Одного нам не удалось достичь, а мы уже почти… Мы еще не вошли в G20", — сказал Дуда, выступая в Польском агентстве инвестиций и торговли.

"Моей большой амбицией является то, чтобы мы вошли в G20. Это не так просто. Это не зависит только от статистики экономических показателей. Это также еще и политика. Кто знает, который президент будет иметь, надеюсь, это большое удовольствие, чтобы ввести Польшу в G20 вместе с коллегами, которые будут править нашей страной", — добавил он.

Дуда признался, что не теряет надежды на то, что присоединение Польши к G20 произойдет еще во время его президентства.

"Я все время имею тихую надежду, что, может, это буду я, хоть ситуация, как все мы знаем, сегодня очень сильно усложнилась. Мы также ощущаем мощные удары экономики и инфляции, которые касаются всех и энергетические проблемы, которые касаются в первую очередь энергоемких предприятий", — сказал он.